المرشحة لرئاسة الحكومة أمل الجراري: برنامجي يرتكز على إجراء الانتخابات وتأمينها

تعهدت المرشحة لرئاسة الحكومة في السلطة التنفيذية المؤقتة أمل الجراري، بإجراء الانتخابات وتأمينها، حال توليها رئاسة الحكومة.

وقالت الجراري في كلمتها أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن برنامجها مرتكز بشكل رئيس على إجراء الانتخابات وتأمينها، مردفة: “حال عجزت الحكومة على إجراء الانتخابات وتأمينها فإن المواطن قادر على ذلك”.

وأضافت أن الوصول إلى الانتخابات وإجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل يقع على رأس أولويات برنامجه للحكومة الجديدة، إضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن عبر وضع خطة للسيطرة على جائحة كورونا المستجد.

ورأت المرشحة أن ليبيا تخلفت في ملف مواجهة الجائحة خاصة في ضوء بدء عديد الدول لحملات تلقيح واسعة لمواطنيها فيما لا يعلم الليبيون حتى الآن شئ عن هذه اللقاحات، ودعت إلى ضرورة إلى الانتباه لهذا الملف حتى تجرى الانتخابات في جو ملائم.