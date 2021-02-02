مجلس وزراء الحكومة الليبية يتخذ حزمة من القرارات الهامة خلال اجتماعه العادي الأول للعام الحالي

بنغازي 02 فبراير 2021 (وال)- أقرّ مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات والإجراءات الهامة خلال اجتماع المجلس العادي الأول للعام 2021 ميلادي والمنعقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

هذا واستعرض السيد الرئيس في مستهل الاجتماع، كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2017 م، بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات.

واعتمد المجلس محضر اجتماعه العادي الخامس للعام 2020 ميلادي، إضافة إلى اعتماده لنموذج المتابعة الخاص بالاجتماع ذاته.

فيما يتعلق بالقطاع الصحي، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على ترفيع مستشفى المخيلي القروي، ومستشفى توكرة القروي إلى مستشفيين عامين، إضافة إلى ترفيع مستشفى الثورة العام بمدينة البيضاء إلى مركز البيضاء الطبي.

وقرّر المجلس تغيير اسم مستشفى سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون إلى مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة العيون، مُبديًا موافقته على إنشاء مصرف للدم ومختبر مرجعي بمدينة سرت.

وقرّر المجلس اعتماد مركز للكلى بمدينة البيضاء، على أن تكون تبعيته لمركز البيضاء الطبي، إضافة إلى اعتماد مركز للكلى بمدينة براك الشاطئ.

واعتمد المجلس مقترح مصلحة التخطيط العمراني؛ بشأن تحديدها لموقع إنشاء مستشفى 7 أكتوبر السابق على أن يُعاد تسميته باسم “مستشفى الفريق ونيس بوخمادة”، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لمسيرته العطرة، كما اعتمد الموقع المحدد لإنشاء مستشفى للحوادث بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي.

ووافق المجلس على مقترح المصلحة؛ باعتماد وتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع محاكم بنغازي.

فيما يتعلق بالحكم المحلي، قرّر المجلس اعتماد الفرع البلدي قنان ببلدية أجدابيا، مع اعتماد فرعين بلديين ببلدية الأبرق، واعتماد مناطق ( تراغن – فنقل – الزيتونة ) كفروع بلدية لبلدية تراغن، إضافة إلى اعتماد منطقة الفرين كفرع بلدي لبلدية بئر الأشهب.

على مستوى وزارة الداخلية، أقرّ مجلس الوزراء مقترح وزير الداخلية باعتماد المدة الصغرى لاستحقاق ضباط من هيئة الشرطة للترقية لرتبة عميد، إضافة إلى اعتماد الترقية لعدد من الضباط وفق الكشف المحال من وزارة الداخلية بالخصوص.

في قطاع التعليم، اعتمد مجلس الوزراء مركز للغات بالأكاديمية الخاصة بالدراسات العليا، فيما وافق على مقترح وزير الشؤون الاجتماعية بشأن إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية.

واختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على لائحة الإيرادات المحلية للبلديات، وفقًا للمقترح المقدم من قبل وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية. (وال- بنغازي) ر ت

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