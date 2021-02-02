معيتيق يقلب الطاولة على الجميع: « الوفاق » لم تنل الثقة من مجلس النواب

أقرالمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة أحمد معيتيق، بأن حكومة الوفاق غير المعتمدة لديها استحقاقات لم يتم إنجازها حتى الآن، معترفا أن حكومة الوفاق لم تنل الثقة من مجلس النواب .

قال أحمد معيتيق المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، إن الشعب الليبي يعول على الانتخابات القادمة، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستعمل على إجراءها في موعدها في الـ 24 من ديسمبر المقبل .

وأضاف معيتيق، خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي في جنيف، اليوم الثلاثاء، أنه حال فوزه برئاسة الحكومة الجديدة سيعمل

علي توفير مناخ مناسب للانتخابات وإصلاح الملفين الأمني والاقتصادي، مشددا على أهمية توحيد الميزانية العامة وكل مؤسسات الدولة للرفع من كفاءتها .

وأكد على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة بين وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف ليبيا المركزي .

وتابع معيتيق، أنه يجب علي الحكومة المقبلة دعم توحيد المؤسسة العسكرية ومنع نشوب أي صراع عسكري، بالإضافة إلى دعم اجراءات وقف إطلاق النار واتفاق لجنة 5+5، لافتا إلى أنه سيعمل على دعم وزارة الداخلية وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية والاستعانة بالخبرات الدولية بالخصوص .

وأوضح المرشح لرئاسة الحكومة، أنه سيتم تخصيص مليون دينار لمفوضية الانتخابات من الأسبوع الأول لعمل الحكومة حال فوزه، مبينا أن ملف المصالحة الوطنية سيعيره اهتماما خاصا من أجل انهاء كل المشاكل وبث الثقة من جديد، بالتعاون مع الجلس الرئاسي الجديد لتسهيل اجراء الانتخابات .

وأضاف أن الحكومة الجديدة ستكون داعمة للمجالس المحلية وسيخصص لها الميزانية الأكبر من الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن المرأة سيكون لها دور بارز في الحكومة المقبلة، والشباب سيكون لهم وزارة خاصة بهم .

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي سيرتكز علي توحيد الميزانية العامة ورفع انتاج النفط، مؤكدا على توحيد كافة المؤسسات المالية في الدولة قبل موعد الانتخابات، لافتا إلى قدرته علي انجاز المهمة قبل الموعد المحدد .

وتابع أنه سيشكل لجنة من وزارة العدل لدراسة أوضاع المحتجزين قسريا في السجون، مشيرا إلى أن البلاد لديها كفاءات تساعد علي التصدي للفساد المالي والإداري .

وأختتم كلمته، بأنه سيعمل علي توفير لقاح كورونا، بحيث يتم تطعيم نصف الليبيين خلال 6 أشهر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24