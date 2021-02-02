الحرمين محمد الحرمين: الرعاية الصحية الأولية ومواجهة كورونا ضمن أولوياتي حال الفوز برئاسة الحكومة

قال الحرمين محمد الحرمين المرشح لرئاسة حكومة المؤقتة المقرر تشكيلها عقب انتهاء اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن برنامجه سيرتكز على أربعة محاور رئيسية هي الأمن والخدمات والمصالحة الوطنية والإعداد للانتخابات العامة المقبلة.

وأضاف «الحرمين» خلال كلمته أمان أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف، اليوم الاثنين، أن حكومته ستركز على دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتحقيق أهدافها في معالجة القضايا الأمنية وملف المجموعات المسلحة وتفعيل جهاز حرس الحدود.

وتابع الحرمين: “إن الأولوية ستكون لتفعيل الرعاية الصحية الأولية ووضع خطة لمواجهة جائحة كورونا وتحقيق عودة آمنة للمدارس وتفعيل قانون الحكم المحلي”.

وأوضح الحرمين أن ملف المصالحة الوطنية ستعمل فيه حكومته مع المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة بين الليبيين.، متعهدا بتوفير الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودعم منظمات المجتمع المدني لتوعية الليبيين بأهمية الانتخابات من أجل ضمان مشاركة أوسع من جانب الليبيين في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وتعهد الحرمين بدعم مشاركة المرأة في الحكومة الجديدة والمناصب القيادية مؤكدا أنه «لا توجد أي مشكلة في المجتمع الليبي بشأن مشاركة المرأة في تولي المناصب العامة» وأنه سيعتمد الكفاءة «كمعيار أساسي لإسناد المناصب العامة».

ودعا الحرمين أيضا إلى تطوير مخرجات التعليم وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل إنشاء شركات خاصة للشباب الراغبين في تطوير وبناء أعمالهم الخاصة.