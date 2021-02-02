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اعتصام عمال الشركة الليبية للمناولة أدى إلى اكتظاظ الركاب في المطارات

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف رئيس شركة الخطوط الأفريقية، عبدالرحمن زيد، خلال مؤتمر صحفي عن تداعيات اعتصام العاملين بالشركة الليبية للمناولة في مطار بنينا، والذي نتج عنه توقف العمل بالشركة، ما أدى إلى اكتظاظ ركاب الخطوط الجوية الأفريقية في مطارات بنينا ومعيتيقة وسبها والإسكندرية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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