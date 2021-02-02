بحث مشكلة نقص الإمداد المائي في بنغازي واستكمال خطوط النهر

بحث رئيس الهيئة العامة للمياه بمدينة بنغازي، عبدالسلام الحاسي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، عوض الدرسي، مشكلة نقص الإمداد المائي ببعض المناطق، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستكمال بعض المشاريع، والتعاقد على مشاريع جديدة لسد العجز المائي وتوفير المياه للمواطن.

الاجتماع تطرق أيضا إلى مشروع استكمال مشروع خط النهر الصناعي الذي يغذي بلديات الأبيار والمليطانية والمرج، والمستهدف به أيضا تغذية مناطق بنينا وشرق بنغازي، كما تناول الاجتماع مشكلة محطة تحلية المياه في بوترابة وسوسة، ومشاكل التعاقد على بعض المشاريع التي تعالج مشكلة المياه بمناطق إجدابيا وطبرق ودرنة.

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