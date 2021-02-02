اجدابيا – بوابة إفريقيا الإخبارية |

02 February, 2021

عقد صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني لسنة 2021 لمجلس جامعة اجدابيا، برئاسة رئيس الجامعة محمد بوحليقة الذي طرح جدول الأعمال للمناقشة خلال الكلمة الافتتاحية.

وقام بوحليقة خلال الاجتماع بعرض بنود اجتماع مجلس الجامعة السابق وتم اعتمادها كما عرض التقرير السنوي لكلية تقنية المعلومات، بالإضافة إلى عرض لشركة متخصصة في مجال تصميم المواقع وذلك لغرض تحديث وتطوير موقع الجامعة. كما شمل الاجتماع دراسة تعزيز الخطط الاحترازية وتكثيفها في كافة الكليات والمواقع التابعة للجامعة .

وطالب رئيس الجامعة بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه وشدد خلال ذلك على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من جائحة كورونا في جميع الكليات حرصا على سلامة الطلاب والكادر الوظيفي والأكاديمي بالجامعة.