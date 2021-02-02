«الحويج» يطمئن على أوضاع الدارسين في معهد الدراسات الدبلوماسية ببنغازي

التقى الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بعدد من الطلبة الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بمدينة بنغازي، بمقر ديوان الوزارة بنغازي اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، فإن “الحويج” اطمئن على أوضاعهم وسير عمل الدراسة، هذا وقد هنأهم على أنهم الدفعة الأولى من الدارسين بالمعهد.

نوه أيضاً بأن هذا المعهد هو خاص بموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأنه لأول مرة يتم افتتاح معهد الدراسات الدبلوماسية منذ أكثر من ستة عقود (60 عام) بمدينة بنغازي.

ومن جهتهم، تقدم الطلبة، بالشكر والتقدير، للوزير على المجهودات الكبيرة التي بذلها في سبيل افتتاح معهد الدراسات الدبلوماسية بمدينة بنغازي، وأعطائِهم الفرصة ليكونوا من ضمن الطلبة المقبولين للدراسة فيه، لكي يتمكنوا من تطوير مؤهلاتهم الدبلوماسية والسياسية، حتى يمثلوا بلدهم بالخارج على أكمل وجه.