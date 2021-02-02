البعثة الأممية: سننتقل لمرحلة تشكيل القوائم بعد فشل المرشحين في الحصول على نسبة 70%

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي.

وأضافت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن عملية التصويت جرت بطريقة اتسمت بالحرية والشفافية عقب اختتام جلسات تفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي وتم بثها على الهواء للجمهور الليبي وذلك خلال اليوم الثاني من اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لاختيار سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة للسير بليبيا صوب الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح البيان أن كل مجمع انتخابي قد أجري التصويت وفقاً لآلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير 2021.

وأكد البيان أن لجنة التدقيق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي قد راقبت عملية عد الأصوات التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة.

ولفت البيان إلى أن آلية الاختيار حددت وجوب حصول المترشح على 70 % من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً، موضحا أن أياً من المرشحين لم يصل إلى هذا الحد الأدنى في تصويت اليوم فسوف يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية تشكيل القوائم.

وأشار البيان إلى أن المبعوثة الأممية بالإنابة لدي ليبيا ، ستيفاني ويليامز، قد أشادت بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، مشيرة إلى إجماعهم على قبول نتائج التصويت.

وفيما يلي نتائج التصويت لكل مجمع انتخابي:

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