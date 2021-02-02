البكوش : عقيلة صالح رفض التعهد بإجراء الانتخابات ولا بد من ضمانات

حذر المستشار السياسي السابق لما يسمى بمجلس الدولة صلاح البكوش، من تتهرب السلطة التنفيذية الجديدة ومجلس الدولة والنواب من الانتقال السلمي للسلطة، كما حدث طوال العشر سنوات الماضية، مطالبا بأخذ الضمانات التي ستسمح بعقد الانتخابات بموعدها.

و طالب البكوش المترشحين للمناصب التنفيذية في الحكومة الانتقالية بمراجعة أنفسهم ، لافتا إلى أن تصريحات بعضهم جوفاء و مبتذلة ، لافتا إلى أن إجابات عقيلة صالح كانت تهرب من ضمان التزامه بموعد الانتخابات، فقد رفض الالتزام بذلك بكل وضوح.

و أوضح البكوش أنه سيتم لتوجه لنظام القوائم بعد فشل التصويت في حسم اختيار المرشحين، موضحا أنه ليس هناك أي ضمانة لما سيحدث في النهاية ، في ظل التدافعات والمناورات التي ستحدث في الكواليس بسبب وجود أكثر من 24 مرشح لثلاثة مقاعد في الرئاسي ومرشحين لمنصب رئيس الوزراء، لافتا إلى أن بعض المرشحين دخلوا سباق الانتخابات رغم انعدام فرص نجاحه ليقايض بها مناصب أخرى.

و أضاف البكوش أن تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز حول العملية الديمقراطية بأنها تأتي عبر الانتخابات، تخالفالواقع ، لافتا إلى أنها اختارت 75 شخص ليس لهم أي صفة أو انتهت ولايتهم التشريعية من فترة طويلة، مبينًا أن أعضاء مجلس الدولة انتخبوا منذ 9 سنوات مضت وأعضاء مجلس النواب منذ 6 سنوات، بالتالي لا يمكن اختيار حكومة غير منتخبة من قبل أعضاء إما غير منتخبين أو ولايتهم الانتخابية انقضت من فترة بحسب قوله.

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