ليبيا تتلقى 800 ألف دولار من الدنمارك لدعم الانتخابات البلدية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أن الدنمارك قدمت 800 ألف دولار إلى ليبيا كمساهمة منها في دعم الانتخابات البلدية تضاف إلى مساهمة بـمليون دولار قدمتها عام 2018.

وأوضحت السفارة في بيان، أن سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند التقى اليوم الثلاثاء، سفيرة الدنمارك لدى ليبيا جولي بروزان يورجنسن وأعرب عن شكره للدنمارك على مساهمتها الكبيرة البالغة 800 ألف دولار أمريكي كجزء من الاتفاق الثنائي بين البلدين لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا.

وبحث الطرفان التعاون الجاري في ليبيا، بما في ذلك دعم الانتخابات البلدية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، والجهود المبذولة لدعم الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

ووصف السفير نورلاند جهود الدنمارك بأنها مثال ممتاز على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا.