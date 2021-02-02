الفارسي: بيان مليشيات طرابلس محاولة لعرقلة المسار السياسي برعاية تركية

قال أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي يوسف الفارسي، إن السلطة الجديدة في ليبيا ستواجه استحقاقات صعبة للغاية في ظل تدني الخدمات، وتردي المستوى المعيشي، لافتاً إلى وجود تشكك من قبل الليبيين في الوفاء بالمدة المطلوبة لعمل الحكومة على غرار التجارب السابقة.

وأكد الفارسي، في تصريحات صحفية، عدم وجود ضمانات حقيقية لنجاح الحكومة الجديدة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية من خلال الصراع وسيطرة الأتراك والميليشيات على المنطقة الغربية، محذرا من محاولات تهدف لضرب المسارات والحوارات التي تعقد لحل الأزمة في ليبيا.

وحذر الفارسي من وجود الميليشيات المسلحة التي ستعمل على إعاقة الحكومة الجديدة، مشيراً إلى بيان الميليشيات المسلحة في طرابلس ومحاولتهم تشكيل الحكومة الجديدة لقطع الطريق على المسار السياسي الذي سينتج حكومة تفكك الميليشيات وتجمع الأسلحة.

وشدد الفارسي على ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية الجديدة بإلغاء الاتفاقيات التي تهدد الأمن القومي الليبي التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع تركيا.

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