بعثة الاتحاد الأوروبي: مشاركة القادة الليبيين في ملتقى جنيف تؤكد رغبتهم في التغيير

اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين من كل أنحاء ليبيا في ملتقى الحوار السياسي، الذي أجري أمس في العاصمة السويسرية جنيف، تظهر التزاما حقيقيا من جميع الأطراف، وتؤكد سعي الغالبية العظمى من الليبيين نحو التغيير.

وقالت البعثة الأوروبية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن “الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في إجراء الانتخابات، والتمتّع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية، والحصول على الوظائف والخدمات الجيدة على المستوى المحلي، مؤكدة أن ليبيا لديها كل الموارد لتحقيق هذه المطالب والطموحات في حالة تم استغلالها بشكل جيد”. وفقا لما نقلته وكالة “وال” الليبية.

وهنأت البعثة الليبيين الذين يعملون على تحقيق هذه الطموحات، وأيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها الدؤوب من أجل ليبيا أفضل.

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في ختام بيانها عن أملها في بناء حكومة توحّد الليبيين وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار.

وقد أعلن ملتقى الحوار الليبي في جنيف، اليوم الثلاثاء، عن الانتقال للتصويت على مرشحي المجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية المؤقتة المرتقبة بنظام القوائم، وذلك بعد إخفاق المرشحين في تحقيق النسبة المطلوبة لانتخابهم بشكل فردي.