سليمان البيوضي: المرشحون لرئاسة الحكومة قدموا مشروعات واقعية وتتماشى مع المرحلة الجديدة

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي:” المتقدمون للترشح لرئاسة الحكومة يبدون أكثر جدية، منهم من قدم مشروعات واقعية وتتماشى مع المرحلة ومنهم من يتحدث عن أخرى بعيدة الأمد، المهم أنهم يتحدثون عن مشروع ” على حد تعبيره.

وأضاف “البيوضي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حديث الدكتور عاطف الحاسية كان ملفتا، وخالد الغويل أيضا، وأحمد معيتيق كان واقعيا في رده عن السؤال المتعلق بعمر حكومة الوفاق والصلاحيات والثقة، وضو بوضاويه كان جيدا أيضا”.

وتابع:” منْ شخص مسألة الفساد بشكل علمي وعقلاني هو الدكتور عاطف الحاسية.. غدا بقية المرشحين يستكملون”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإنها أعلنت اليوم، وفي اليوم الثاني، من اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسر، لاختيار سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة للسير بليبيا صوب الانتخابات الوطنية، على حد تعبيرها.

وأدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي، بحسب بيان البعثة.

وجرت عملية التصويت، بطريقة اتسمت بالحرية والشفافية، وذلك عقب اختتام جلسات تفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي تم بثها على الهواء للجمهور الليبي.

وقد أجري التصويت، لكل مجمع انتخابي وفقاً لآلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير2021، حسبما أوضح بيان البعثة.

ولفت البيان إلى أن لجنة التدقيق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، راقبت عملية عد الأصوات التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة.

وحددت آلية الاختيار وجوب حصول المترشح على 70 % من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً، وبما أن أياً من المرشحين لم يصل إلى هذا الحد الأدنى في تصويت اليوم، فسوف يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية تشكيل القوائم.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، مشيرة إلى إجماعهم على قبول نتائج التصويت، على حد تعبير البيان.