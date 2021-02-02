ورشة عمل حول تجربة التعليم عن بعد بجامعة الجفرة

نظمت كلية القانون بودان وإدارة الدراسات العليا بجامعة الجفرة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تجربة التعليم الإلكتروني والأدوات العلمية المصاحبة استهدفت اعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالكليات.

وتركزت محاور الورشة حول تجربة منصة التعليم عن بعد التي تبناها ونفذها شباب مدينة ودان تحت شعار ( مناش موقفين ) ، وكذلك معوقات والاشكاليات التي واجهت هذا البرنامج والاحتياجات اللازمة ومدى تجاوب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس معها، إضافة إلى طرق التسجيل والعرض باستخدام بعض الأدوات العلمية.

وقال صاحب فكرة منصة التعليم “حمدوني حسن حمدوني” لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية، بدأنا التجربة مع بدء انتشار وباء كورونا وتوقف الدراسة بأغلب الجامعات الليبية من خلال بث المحاضرات عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الفكرة لاقت تجاوبا وإقبالا كبيرين من طلاب جامعة الجفرة وتفاعلوا معها بشكل مباشر رغم الصعوبات والعقبات التي واجهت هذا البرنامج من انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة الانترنت وغيرها من الاشكاليات.

وطالب حمدوني بدعم تجربة التعليم عن بعد في جامعة الجفرة، مؤكدا أنها فكرة تستحق الاهتمام والدعم بكافة الامكانيات لا سيما في ظل الظروف الراهنة وتوقف الدراسة وتوسع انتشار وباء كورونا الذي تأثرت به العملية التعليمية في العالم ككل.