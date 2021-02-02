السفير الأمريكي يشكر الدنمارك لتقديمها 800 ألف دولار لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، إن سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند التقى بسفيرة الدنمارك لدى ليبيا جولي بروزان يورجنسن، اليوم الثلاثاء، وذلك لتقديم الشكر للدنمارك على مساهمتها الكبيرة البالغة 800 ألف دولار أميركي لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا.

وأضافت السفارة الأميركية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» أن هذا المبلغ جاء كجزء من الاتفاق الثنائي بين البلدين لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا، مشيرة إلى مساهمة قدرها مليون دولار قدمتها في عام 2018 من الدنمارك.

وصف السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشار نورلاند جهود الدنمارك بأنها «مثال ممتاز على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا».

وأوضحت السفارة الأميركية أن “نورلاند” والسفيرة الدنماركية بحثا التعاون الجاري في ليبيا، بما في ذلك دعم الانتخابات البلدية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، كما ناقشا الجهود المبذولة لدعم الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.