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“218” تنشر النتائج الكاملة لمناصب المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج، وجاءت النتائج كالتالي:

 

وقالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه لم يصل أحد من المرشحين إلى نسبة الـ70 % وبالتالي سيتم الانتقال إلى تشكيل القوائم.

آلية التصويت

يقوم كل مجمع انتخابي بتسمية ممثله للمجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق 70 %، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدد المنصب الذي يترشح إليه، ولكي يدخل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60 % من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50% + 1.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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