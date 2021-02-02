“218” تنشر النتائج الكاملة لمناصب المجلس الرئاسي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج، وجاءت النتائج كالتالي:

وقالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه لم يصل أحد من المرشحين إلى نسبة الـ70 % وبالتالي سيتم الانتقال إلى تشكيل القوائم.

آلية التصويت

يقوم كل مجمع انتخابي بتسمية ممثله للمجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق 70 %، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدد المنصب الذي يترشح إليه، ولكي يدخل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60 % من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50% + 1.

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