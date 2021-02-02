طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية ليوم غدا الاربعاء 3 فبراير.. امطار مستمرة وتشمل مناطق جديدة

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الاربعاء ان تكون الأجواء باردة نسبياً مع توقعات بتساقط امطار خفيفة إلى متوسطة تمتد لمناطق جديدة.

مناطق الشمال الغربي :

طقس مستقر منتظر يوم الغد على أغلب المناطق مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا على ساحل شرق طرابلس وشرق الجبل الغربي ،، مع درجات حرارة معتدلة بشكل عام وتتراوح مابين ( 16°_ 20°) وتنخفض نسبيا خلال ساعات الليل والصباح الباكر .

مناطق الشمال الشرقي :

بعض الامطار متوقعة هذه الليلة على الساحل الممتد من اجدابيا حتى بنغازي وغرب الجبل الأخضر مع طقس بارد عموما ، في حين يتوقع أن تسود أجواء باردة نسبيا إلى معتدلة يوم الغد على أغلب المناطق ، ودرجات الحرارة تتراوح إجمالا مابين ( 14°_ 18°) وتنخفض خلال فترات الليل والصباح .

مناطق الوسط والجنوب :

امطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة هذه الليلة ويوم الغد على ساحل سرت والخليج وبعض المناطق وقد تكون جيدة أحيانا أحيانا على بعض المناطق كما تمتد الامطار يوم الغد الواحات وتكون خفيفة إلى متوسطة عموما ، في حين تسود أجواء دافئة ومستقرة على طول المناطق الجنوبية ودرجات تتراوح بشكل عام مابين ( 17°_ 20°) وتتدنى خلال ساعات الليل والصباح الباكر الى ما دون هذا .

البحر :

مضطرب نسبيا على الساحل الممتد من مصراتة حتى أقصى الساحل الشرقي وخاصة على ساحل سرت والخليج بحيث يصل ارتفاع الموج إلى 1.5 م ، في حين يكون قليل الاضطراب على ساحل غرب طرابلس . والله اعلم.

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