ألمانيا تطالب إدارة بايدن بـ«مزيد من الاهتمام» بليبيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، إنه يريد من الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس الجديد جو بايدن إظهار المزيد من الاهتمام بشأن ليبيا، التي تعاني من الفوضى والصراعات منذ حوالي 10 سنوات، بحسب تقرير بثته وكالة الصحافة الألمانية أمس. وأضاف ماس خلال اجتماع في برلين أن «الولايات المتحدة لديها الوسائل والنفوذ» للقيام بدور أكبر، مشيراً إلى المحادثات الجارية في جنيف حالياً لإيجاد حل سلمي.

ووفقاً لاجتماعات طرفي النزاع الليبي السابقة، سيعمل مجلس الرئاسة رئيساً مؤقتاً للدولة مع سلطة الإشراف على الجيش، وإعلان حالات الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان. كما سيدير عملية مصالحة وطنية.

وسيشكل رئيس الوزراء حكومة جديدة ليصادق عليها البرلمان، ويعد ميزانية موحدة، ويشرف على خارطة طريق للانتخابات، كما يقرر هيكل وإدارة هيئات ومؤسسات الدولة. ومن بين أبرز المرشحين لهذا المنصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش.