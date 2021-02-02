“زلاف” تقف على عمل آبار ” A4و A2 والفارغ”

زار رئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف لاستكشاف النفط والغاز، رفقة مدير إدارة الإنتاج ومدير إدارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة الوطنية للنفط، حقل الشادار، وذلك للوقوف على سير عمليات الدخول للآبار “للبئر A4 و” A2″ وعمليات الاختبار للبئر A2 الذي تمت عملية إعادة الدخول إليه واسترجاعه.

وشملت الجولة التفقدية، زيارة حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط، إذ تسعى شركة الواحة وزلاف لربط حقل الشادر بحقل الفارغ، في مرحلة الإنتاج بمسافة تبعد 40 كيلومترا، إذ يأتي هذا التعاون المشترك بين الشركتين التابعتين للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار التنسيق والتكامل بين شركات القطاع وذلك في خدمة الصالح العام، بحسب بيان الشركة.

يشار إلى أن البئر A2 قد تم حفره سنة 1968 من قبل شركة موبيل الأميركية، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد منحت هذا الامتياز في الآونة الأخيرة إلى شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لدراسته وتطويره وبدء الإنتاج فيه.

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