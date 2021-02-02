الاتحاد الأفريقي: نرحب بتوصل ملتقي الحوار الليبي لقائمة مرشحي السلطة التنفيذية

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، عن ترحيبه بعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية والتوصل إلى قائمة المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة.

وأكد فكي، في بيان، على التزام الاتحاد الأفريقي بدعم ومرافقة الشعب الليبي في طريقه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار.

وهنأ فكي منتدى الحوار السياسي والشعب الليبي ببدء جولة جديدة لاختيار رئيسين للحكومة والمجلس الرئاسي.

وأشاد فكي بعملية تسمية مرشحين للمشاركة في قيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة تضم مناصب السلطة التنفيذية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24