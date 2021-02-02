عبدالحفيظ غوقة: المستشار عقيلة صالح الأقرب للمجلس الرئاسي و”باشاغا” للحكومة

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا، عبدالحفيظ غوقة، أن فشل المرشحون في الحصول على نسبة ‎%‎75 من الأصوات داخل المجمع الانتخابي للأقليم كان متوقعا، وذلك لتوزيع الأصوات بين المشاركين للمجلس الرئاسي.

وقال غوقة، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث» تابعتها “الساعة24”: “إن نتائج اليوم تعطي مؤشر أن هناك تحالفات ستحدث وأن القائمة الأقرب ستكون للمستشار عقيلة صالح للمجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا للحكومة”.

وأوضح “غوقة” أن التوجه العام قبل إجراء هذا المجمع الانتخابي كان مؤشرا على حصول “عقيلة صالح” على المنصب الرئاسي، قائلا “هذه صيغة سبق وتحدثنا عنها وهذا يتطلب أن يحدث تحالفات في القوائم خلال اليومين القادمين وسيحدث تحالفات وإعادة لإعداد القوائم وستحدث التربيطات الانتخابية والتوافقات على مسألة القوائم”.

كانت قد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج المجمع الانتخابي في الجولة الأولى لاختيار للمجلس الرئاسي الجديد بأقاليم طرابلس وبرقة وفزان.

ومن المقرر أن تعلن البعثة الأممية الانتقال إلى نظام القوائم بعد أن فشل المرشحون في الحصول على نسبة ‎%‎75 من الأصوات داخل المجمع الانتخابي للأقليم.

وحصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب على أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي لإقليم برقة بـ9 أصوات، فيما حصل خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري على أعلى الأصوات بإقليم طرابلس بـ8 أصوات.

وفي إقليم فزان حصل عبدالمجيد سيف النصر أعلى نسبة تصويت في المرحلة الأولى لاختيار للمجلس الرئاسي الجديد بـ 6 أصوات.