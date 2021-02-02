ضبط تشكيل عصابي سرق 134 ألف دينار من مواطن بمصرف الأمان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الثلاثاء القبض على تشكيل عصابي سرق مبلغا ماليا من أحد المواطنين بمصرف الأمان بمنطقة السياحية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن مركز غوط الشعال ضبط المتعمين بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين مفاده تعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره 134.7 آلاف دينار ليبي من داخل مصرف الأمان فرع الشركات بمنطقة السياحية.

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ونوهت إلى أن التشكيل العصابي والمكون من ثلاثة رجال وامرأة ليبيين الجنسية اعترف بارتكاب جريمة السرقة، وجرى استرجاع المبلغ المالي المسروق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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