عبدالعزيز : عقيلة و المشري تجاهلوا الحديث عن الفساد أمام وليامز خوفا من المساءلة

استنكر عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، عدم تطرق أيا من المترشحين لـ محاسبة القيادات المسؤولة عما ألت إليه الأوضاع في ليبيا، بما فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، و رئيس ما يسمى بـ مجلس الدولة ،خالد المشري، لافتا إلى أنه لم يتم التطرق للمليارات التي نهبت وسرقت والاعتمادات والحاويات الفارغة، حتى لا يقيموا الحجة على أنفسهم .

و أوضح عبدالعزيز أن المشري و عقيلة صالح لم يحترموا أنفسهم بإصرارهم على رفض الاستقالة من مناصبهم قبل الترشح، مؤكدا أن عدم تقديم استقالتهم عليه علامة استفهام كبيرة، لافتا إلى أنه سيقاضي كل الشخصيات التي خالفت القانون .

و أشار عبد العزيز إلى أن عقيلة صالح تراجع عن دعمه للعدوان على طرابلس ، نافيا عقد أي مصالحة قبل محاسبة المسؤولين عن هذا العدوان بما فيهم عقيلة نفسه،

و ندد عبدالعزيز بترشح وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة و أمر المنطقة الغربية أسامة الجويلي رغم بقاءهما في منصبهما بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يحكم الدولة المدنية.

و أضاف عبدالعزيز أن ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا للسلطة القضائية لسلطة تنفيذية دون أن يستقيل من منصبه، افتئات على القانون و سابقة لم تحدث في “أدغال أفريقيا” على حد قوله.

و حمل عبدالعزيز رئيس المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق غير المعتمدة الشرخ الاجتماعي الكبير في ليبيا ، لافتا إلى أن السراج يصدر ما يريد من قرارات أحادية، مستغلًا ترأسه للحكومة دون أن يقابلها أي اعتراض من قبل أعضاء الرئاسي.

و اعتبر عبدالعزيز أن التحركات العسكرية التي تشهدها طرابلس ،و البيان الذي صدر أخيرا من المليشيات بمثابة انقلاب على الحوار في جنيف، مشددا على أن حسابات قيادات حكومة الوفاق وحسابات ذويهم ستخضع للتحقيق و المراقبة.

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