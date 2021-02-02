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عبدالعزيز : عقيلة و المشري تجاهلوا الحديث عن الفساد أمام وليامز خوفا من المساءلة

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

استنكر عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، عدم تطرق أيا من المترشحين لـ محاسبة القيادات المسؤولة عما ألت إليه الأوضاع في ليبيا، بما فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، و رئيس ما يسمى بـ مجلس الدولة ،خالد المشري، لافتا إلى أنه لم يتم التطرق للمليارات التي نهبت وسرقت والاعتمادات والحاويات الفارغة، حتى لا يقيموا الحجة على أنفسهم .

و أوضح عبدالعزيز أن المشري و عقيلة صالح لم يحترموا أنفسهم بإصرارهم على رفض الاستقالة من مناصبهم قبل الترشح، مؤكدا أن عدم تقديم استقالتهم عليه علامة استفهام كبيرة، لافتا إلى أنه سيقاضي كل الشخصيات التي خالفت القانون .

و أشار عبد العزيز إلى أن عقيلة صالح تراجع عن دعمه للعدوان على طرابلس ، نافيا عقد أي مصالحة قبل محاسبة المسؤولين عن هذا العدوان بما فيهم عقيلة نفسه،

و ندد عبدالعزيز بترشح وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة و أمر المنطقة الغربية أسامة الجويلي رغم بقاءهما في منصبهما بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يحكم الدولة المدنية.

و أضاف عبدالعزيز أن ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا للسلطة القضائية لسلطة تنفيذية دون أن يستقيل من منصبه، افتئات على القانون و سابقة لم تحدث في “أدغال أفريقيا” على حد قوله.

و حمل عبدالعزيز رئيس المجلس الرئاسي لـ حكومة الوفاق غير المعتمدة الشرخ الاجتماعي الكبير في ليبيا ، لافتا إلى أن السراج يصدر ما يريد من قرارات أحادية، مستغلًا ترأسه للحكومة دون أن يقابلها أي اعتراض من قبل أعضاء الرئاسي.

و اعتبر عبدالعزيز أن التحركات العسكرية التي تشهدها طرابلس ،و البيان الذي صدر أخيرا من المليشيات بمثابة انقلاب على الحوار في جنيف، مشددا على أن حسابات قيادات حكومة الوفاق وحسابات ذويهم ستخضع للتحقيق و المراقبة.

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قناة ليبيا 24

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  • انا بالصدفه حضرت كلمة الارهابي المشري مغتصب السلطه بتمثيله المجلس الاعمي للدولمه ولم احضر كلمة السيد المستشار المحترم رئيس مجلس البرلمان الشرعي ولكن سابحث عنها للمقارنه اما كلمة الارهاي المشري الأخواني اشتملت علي كذب وتقيه ولكن لا تلوم احد لأن للانسان طموح ومطامع وكل واحد يوظف الكلام الذي يحس انه سيكون سبب في فوزه ولكن في اطار محاربة ليبيا للارهاب فأن مكان المشري واجويلي والنمروش ليس كرسي وزير بل في السجن حصير سجن يعبق برائحة الشخاشير راح عليهم الجلوس علي الصالون الوفير وربطت العنق الحرير

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