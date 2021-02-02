تقرير: أمريكا حولت ليبيا إلى منصة حرب أهلية وساحة للإرهاب

قالت صحيفة jns الإنجليزية، إن وزارة الخارجية الأمريكية هي المحرك الرئيسي وراء هجوم الناتو العسكري على ليبيا ، مبينة أن سقوط النظام في 2011 أدى إلى تحويل ليبيا لـ منصة حرب أهلية وإرهاب عالمي .

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنه في عام 2011 أيضا رحبت مؤسسة السياسة الخارجية والأمن القومي بواشنطن بالانفجار التكتوني للعنف في الشارع العربي كمسيرة نحو الديمقراطية والتعايش السلمي وثورات الفيسبوك والشباب ومايسمى الربيع العربي، ومع ذلك ، في الواقع ، كان تسونامي عربيًا لا يرحم ، يفضح الإرهاب المتوطن بين العرب، والتخريب والصراعات العنيفة على السلطة القبلية والعرقية والدينية والأيديولوجية والمحلية والإقليمية .

وأضافت الصحيفة أنه في عام 2021 ، بعد 10 سنوات من اندلاع تسونامي العربي وعلى عكس توقعات وزارة الخارجية لا يزال الشارع العربي يهيمن عليه عدم الاستقرار المتأصل الذي دام 1400 عام ، وعدم القدرة على التنبؤ ، والتعصب العنيف والاستبداد، كما أن تسونامي لم يصل إلى ذروته .

وتساءلت الصحيفة: “هل سيتعلم فريق السياسة الخارجية والأمن القومي للرئيس الامريكي جو بايدن للولايات المتحدة من أخطاء الماضي الجسيمة في إيران والشرق الأوسط ، أم سيكررها؟”، مؤكدة أن الاستقرار الإقليمي والعالمي على المحك .

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