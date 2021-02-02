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تفاصيل نتائج الجولة الأولى من التصويت على منصب المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت نتائج الجولة الأولى من التصويت على منصب المجلس الرئاسي:

نتائج إقليم مجمع الجنوب:

 عدد الموقعين في سجل الناخبين: 14 شخص

 عدد أوراق الاقتراع الباطلة: صفر

 عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشحين:

1- عبدالمجيد غيث سيف النصر: 6 أصوات

2- على أبوالحجب : 1 صوت واحد

3- عمر أبوشريدة: 5 أصوات

4- موسى الكوني 2 صوت

 الأصوات الصحيحة : 14 صوت

نتائج إقليم مجمع الغرب:

 عدد الموقعين في سجل الناخبين: 37 شخص

 عدد أوراق الاقتراع الباطلة: 1 ورقة واحدة

 عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشحين:

1- إدريس سليمان أحمد القايد: 5 أصوات

2- أسامة اجويلي : 2 صوت

3- أسعد محسن زهيو: 2 صوت

4- خالد المشري: 8 أصوات

5- سلامة إبراهيم القويري: 2 صوت

6- صلاح الدين النمروش: 4 أصوات

7- طارق الأشتر: 1 صوات واحد

8- عبدالرحمن البلعزي: 3 أصوات

9- عبدالرحيم الشيباني: 3 أصوات

10- عبدالله حسين اللافي: 1 صوات واحد

11- محمد الحافي: 5 أصوات

 مجموعة الأصوات الصحيحة : 36 صوت

نتائج إقليم مجمع الشرق:

 عدد الموقعين في سجل الناخبين: 23 شخص

 عدد أوراق الاقتراع الباطلة: صفر

 عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشحين:

1- خالد السايح : 1 صوات واحد

2- سليمان سويكر عوض: صفر

3- الشريف الوافي: 6 أصوات

4- عقيلة صالح: 9 أصوات

5- علي بوخيرالله: صفر

6- محمد البرغثي: 2 صوت

7- محمد المنفي: 5 أصوات

8- مصطفى دلاف: صفر

 مجموع الأصوات الصحيحة: 23 صوت

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