معيتيق يؤكد على ضرورة منح المرأة حقائب وزارية

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أكد المرشح إلى رئاسة الحكومة في السلطة الموحدة أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، على ضرورة منح المرأة حقائب وزارية مهمة؛ جاء ذلك خلال عرضه برنامجه الانتخابي أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف.

وبنى معيتيق رؤيته على أربعة مرتكزات أساسية تتعلق ببرنامج الانتخابات، وحل المختنقات التي يعانيها المواطن، والأمن والمصالحة الوطنية.

وقال معيتيق، إن الجزء الأكبر من الميزانية المالية ستكون للمجالس البلدية بصفتها صاحبة دور مهم وبارز، مؤكدًا الأهمية التي سيوليها لقضية إرجاع النازحين والمهجرين لمدنهم، كما شدد على ضرورة منح المرأة حقائب وزارية مهمة.

ومثل تسيير عمل مفوضية الانتخابات أحد الملفات التي سيوليها معيتيق الاهتمام، مشددًا على أنه “لا يمكن العمل إلا من خلال توحيد المؤسسات والميزانية العامة للدولة، ولا بد من توحيد كل المؤسسات المالية في الدولة قبل موعد الانتخابات، ونحن قادرون على إنجاز المهمة قبل الموعد المحدد”.