وزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج يستقبل عدد من الطلبة بمعهد الدراسات الدبلوماسية بنغازي

بنغازي 02 فبراير 2021 (وال)- استقبل معالي وزير الخارجية الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، بمقر ديوان الوزارة بنغازي اليوم الثلاثاء، عدد من الطلبة الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بمدينة بنغازي.

وطمأن معالي الوزير خلال اللقاء، على أوضاعهم وسيّر عمل الدراسة، مهنئهم بأنهم الدفعة الأولى من الدارسين بالمعهد، كما نوه أيضًا على أن هذا المعهد هو خاص بموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأنه لأول مرة يتم افتتاح معهد الدراسات الدبلوماسية منذ أكثر من ستة عقود بمدينة بنغازي.

من جهته، تقدم الطلبة بالشكر والتقدير لمعالي الوزير على المجهودات الكبيرة التي بذلها في سبيل افتتاح معهد الدراسات الدبلوماسية بمدينة بنغازي، وإعطائِهم الفرصة ليكونوا ضمن الطلبة المقبولين للدراسة فيه، لكي يتمكنوا من تطوير مؤهلاتهم الدبلوماسية والسياسية، حتى يمثلوا بلدهم بالخارج على أكمل وجه. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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