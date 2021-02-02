أبرز تعهدات المترشحين لحكومة ما قبل الانتخابات

عرض عديد من المرشحين لرئاسة الحكومة في السلطة الموحدة الموقتة برامجهم، وقدموا تعهدات في ملفات سياسية وخدمية مختلفة للحكومة المقرر أن يستمر عملها حتى موعد الانتخابات 30 ديسمبر المقبل ، وذلك في حوارات عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف منذ أمس الإثنين.

المرشح أحمد معيتيق، عرض رؤية قائمة على أربعة مرتكزات للحكومة الجديدة وذلك أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف منذ أمس الإثنين.وتقوم رؤية معيتيق على أربعة مرتكزات أساسية تتعلق ببرنامج الانتخابات، وحل المختنقات التي يعانيها المواطن، والأمن والمصالحة الوطنية.

أما برنامج المرشح أسامة الصيد فيقوم على « الأمن والسلم والاقتصاد وخلق اللامركزية والشراكة بين الحكومة والبلديات»، مشيرا إلى أنه يعتزم من خلاله حال توليه رئاسة الحكومة المقبلة تقسيم ليبيا إلى 13 منطقة تنموية سيعين عليها منسقا عاما لدراسة واقتراح وتنفيذ متطلبات عملية التنمية فيها، مشددا على أن التنمية «هي الأساس لأي عملية ديمقراطية».

توحيد المؤسسات

ومثل العمل على توحيد مؤسسات الدولة أحد مرتكزات برنامج المرشحة لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة إيمان كشر، التي أشادت بالتقدم المحرز في هذا الإطار، مشيرة إلى أن دعم القطاع الصحي خصوصا في مواجهة جائحة «كورونا» سينال اهتماما خاصا في برنامجها. كاشفة عن خطة لتوفير التأمين الصحي لجميع الليبيين.وأكدت عمل الحكومة على دعم التعليم والانتقال إلى التعليم المدمج مع التعليم الإلكتروني، العدالة الانتقالية.

في حين، تعهد المرشح جمال أبوبكر عمران أبوقرين، بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والهادفة إلى الوصول إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.وأشار إلى توجيهه الاهتمام إلى ملف العدالة الانتقالية. وقال إن خطته لتحقيق العدالة الانتقالية ترتكز على وقف الانتهاكات الحقوقية، ومحاسبة مرتكبيها، وتقديم الدعم النفسي للضحايا وتعويضهم، إضافة إلى تهيئة بيئة قانونية لهذا الغرض».

الأمن والخدمات والمصالحة

المرشح لرئاسة الحكومة الحرمين محمد الحرمين لخص برنامج عمل حكومته في أربعة محاور رئيسية هي الأمن والخدمات والمصالحة الوطنية والإعداد للانتخابات العامة المقبلة، منوها بأنه يعتزم تشكيل «حكومة كفاءات فاعلة للقيام بمهام محددة خلال فترة قصيرة».

أما المرشحة أمل الجراري، دعت منافسيها على رئاسة الحكومة الجديدة إلى ضرورة وضع برامج واقعية يمكن تحقيق أهدافها خلال الفترة القصيرة المحددة للحكومة.وأوضحت الجراري أن برنامجها مرتكز بشكل رئيس على إجراء الانتخابات وتأمينها، وقالت: «حال عجزت الحكومة عن إجراء الانتخابات وتأمينها فإن المواطن قادر على ذلك».

علاج التصدعات الاجتماعية

من جانبه، تعهد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة خالد محمد عبدالله الغويل، بالعمل على «احتواء الجميع ومعالجة التصدعات الاجتماعية المتراكمة» خلال السنوات الماضية بين الليبيين. فيما تعهد المرشح ضو عبدالله أبوضاوية، بتخفيض مرتبات وزراء الحكومة الجديدة إلى النصف، معتبرًا أنه من غير المنطقي أن يتقاضى الوزراء 12 ألف دينار فيما يعاني الليبيون «الفقر .

وأخيرا، اعتبر المرشح عاطف ميلود الحاسية، أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق السيادة الوطنية واستعادة الأمن وتحسين الدخل القومي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل الليبيين.

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