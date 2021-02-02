إيمان الكشر: التحضير للانتخابات سيكون من الأولويات

أخبار ليبيا 24

أكدت المرشحة لرئاسة الحكومة في السلطة الموحدة، إيمان الكشر، إنها لا تطمح في التمديد لولاية أخرى حال نجاحها في الحصول على المنصب؛ جاء ذلك خلال عرضها برنامجها الانتخابي أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف.

وأوضحت الكشر بأن التحضير للانتخابات العامة “برلمانية ورئاسية” سيكون على رأس أولويات الحكومة حال فوزها بالمنصب، مشددة على الالتزام الكامل بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

وقالت الكشر خلال عرض برنامجها الحكومي، أن دعم القطاع الصحي خصوصا في مواجهة جائحة كورونا سينال اهتماما خاصا في برنامجها.

وأضافت الكشر، “إن القطاع الصحي يحتاج إلى مزيد الدعم في مواجهة الجائحة، كاشفة عن خطة لتوفير التأمين الصحي لجميع الليبيين، كما أكدت عمل الحكومة على دعم التعليم والانتقال إلى التعليم المدمج مع التعليم الإلكتروني.