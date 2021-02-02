بلدي بنغازي يوجه إلى البدء في رصف الطريق الدائري الثالث

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وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، تعليماته إلى أدارة المشروعات بالبلدية، لاتخاذ ما يلزم للبدء في رصف امتداد الطريق الدائري الثالث الممتد من جزيرة دوران سيدي يونس .

جاء ذلك في اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان البلدية، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

وقال مدير مكتب المشروعات بالبلدية، مهندس أسامة الكزة، أن صيانة طريق سيدي يونس من بين المشروعات المستهدفة قريبا، كونها امتداد لأهم الطرق في مدينة بنغازي

وأكد الكزة، أن حجم العمل داخل المدينة كبير، ويحتاج إلى وقت وجهد وتضامن كافة الأطراف، ومن بينها المواطنين، ليتحقق الجهات التنفيذية إنجاز العمل على أتم وجه .