قوي سياسية تشترط على السلطة القادمة الالتزام بموعد الانتخابات

طالب عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة، السلطة التنفيذية المُرتقبة بتوقيع تعهد كتابي لتنفيذ الانتخابات في موعدها في الـ 24 من ديسمبر المقبل .

ودعا، الموقعون على بيان بأسمائهم وصفاتهم، المشاركين في ملتقى الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، بأن تكون عملية اختيار السلطة القادمة شفافة وعلنية وواضحة، مذكرين بأن السرية والغموض الذي شاب حوار الصخيرات نتج عنه رفض شعبي ومؤسسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة مما أدى إلى الانقسام السياسي الذي تعاني ليبيا تبعاته حتى اليوم.

وأوضح البيان أن الأقاليم الثلاث جزء من الماضي الذي ضحى الأجداد لإنهائه بتوحيد ليبيا، منوهين على أنهم لا يتمنون رجوعه بأي حال من الأحوال.

واعتبروا أن أي ترسيخ لهذه الأقاليم الجهوية الثلاث اليوم، من قبل السياسيين الليبيين قد يعد رجوعًا لحالة فرقة أو تمهيداً لها وهو ما يخشوه، مشددين على ضرورة أن تقدم السلطة القادمة المُختارة من قبل أعضاء لجنة الحوار برنامج عمل واضح ومقيد بزمن لا يتجاوز موعد الانتخابات القادم، ويكون الالتزام بموعد الانتخابات بتعهد كتابي من كافة أفراد المجلس الرئاسي والحكومة.

وأعربوا عن رفضهم لعملية توزيع المناصب السيادية على أساس جهوي وقبلي وليس وفقا للكفاءة والنزاهة، معتبرين أي محاولة لإدخال الجهاز القضائي في هذه المحاصصة سيفقد السلطة القضائية حيادها ونزاهتها واستقلالها وهو أمر جوهري لا تنازل عنه.

وأوضحوا أن اختيار أي شخصية جدلية تولت منصب سابق تمسكت به أو لم تحسن استخدامه أو حرضت على حرب أو ساهمت في إراقة دماء أو أفسدت المال العام، سيقف عائق كبير أمام تنفيذ السلطة القادمة لالتزاماتها وواجباتها الوطنية لعدم قبولها لدى الشارع، الداعم الأول لعمل أي حكومة، مؤكدين أن الانتخابات القادمة يجب أن ترتكز على قاعدة دستورية قوية، سواء بالاستفتاء على الدستور أو اعتماد الدستور مؤقتًا أو تعديل الإعلان الدستوري، شريطة الالتزام بموعد الانتخابات القادم كتاريخ غير قابل للتغيير لأي ظرفٍ كان.

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