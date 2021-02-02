الكزة : انجزنا 91 بالمائة من مشاريع اعادة الاستقرار في بنغازي

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

02 February, 2021

حزمة مشاريع ينفذها مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، ضمن ميزانية لجنة اعادة استقرار بنغازي التى شكلها مجلس النواب عام 2018، هدفها العودة بالخدمات الرئيسية في المدينة الى ما قبل الحرب، وفي الحزمة مشاريع صيانة وانشاء طرق وخطوط مياه ومبان خدمية عامة، حيث باتت المدينة الليبية الثانية من حيث المساحة والاهمية في مسيس الحاجة الى ترميم وتأهيل في بنيتها الخدمية بشكل عام وقد دشنت اللجنة بالفعل عددا من المشاريع المستهدفة بينما عديد من المشاريع مازالت قيد الإنجاز ويقول مدير مدير مكتب المشروعات ببلدية بنغازي المهندس أسامة مصطفى الكزة في حديث لبوابة افريقيا الاخبارية ” أن المشاريع المتعلقة بلجنة اعادة الاستقرار ووفق المتعارف عليه تعمل على إرجاع المدينة لما كانت عليه قبل الحرب، وقد تشكلت بقرار من رئيس مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ ليبيا المركزي ورئيس المجلس التسييري بالبلدي”وعن خارطة عمل اللجنة يقول الكزة”.

ويستهدف العمل اربعة عشر قطاعا على راسها قطاع الخدمات الرئيسية قطاعات المرافق والصحة والكهرباء والتعليم والمياه والصرف الصحي والبيئة والسلامة والداخلية وجزء بسيط للإعلام، ورأينا التركيز مبدئيا على المرافق والمياه والصرف الصحي وارجاع المباني الخدمية وذلك من خلال ميزانية اللجنة وقيمتها مليار مقسمة على ثلاث سنوات في كل سنة 330 مليون، منها 700 مليون لمشروع 5000 وحدة سكنية والذي شرعنا فيه وهناك 700 وحدة سكنية سنستلمها خلال 4 أشهر، والميزانية كانت شقين شق اعادة استقرار ولدينا ميزانية جديدة بقيمة 250 مليونا موجهة لحيين بهما أضرار كبيرة هما البلاد والصابري، ونحاول مع بداية الأسبوع القادم البداية فيهما”.

الموقف التنفيذي للمشاريع

وعن الموقف التنفيذي للمشاريع التى بدأ العمل فيها يقول الكزة “عدد المشاريع الجاري تنفيذها 566 مشروعا المستكمل منها 425 والجاري العمل عليها 95 مشروعا والمتوقفة 14 مشروعا وعدد المشاريع التى لم يبدأ العمل عليها بعد 25 مشروعا اي أن نسبة الانجاز 91% وهي نسبة مرضية، بل ونتوقع خلال الفترة القادمة نسبة انجاز افضل”.

وواصل الكزة حديثه مفصلا عن بعض المشاريع قائلا ” نفذنا في مشاريع الطرق 142 مشروعا منها 93 مشروع رصف لطريق جديدة و34 مشروعا لاصلاح طرق قائمة و15 مشروعا لتركيب حواجز مرنة للمحافظة على أرواح سائقي المركبات، أي أن إجمالي المنفذ في الطرق 132 كيلومتر، وفي مجال مياه الشرب نعمل على 38 مشروعا منها 31 مشروعا لتنفيذ شبكات جديدة و7 مشاريع صيانة، واكبر مشروعين للمياه بالمدينة وهما نقطة التفريغ والضغط رقم 5 وهو مشروع متوقف منذ عام 89 ونجحنا في تفعيله وهذا المشروع الاستراتيجي يغذي الشمال الشرقي للمدينة مغطيا أحياء المساكن وشبنة والوحيشي ويصل الى سيدي خريبيش وتقوية المياه في الصابري وحى السلام وخلال شهر مايو القادم كل هذه الأحياء ستتغذى بالمياه، والمشروع الثاني يغذي الأحياء الغربية وهو متوقف منذ عام 2006 ونجحنا أيضا في تفعيله ووقعنا 10 عقود ويغذي النواقية وبودريسة واللويفية والقوارشة وتيكا وبوفاخرة وقنفودة وهذا المشروع وقد تم توقيعه سيربط بخط مياه النهر وبالتالي نكون نفذنا أكبر مشروعين لم كانا متوقفين منذ أكثر من ثلاثين عاما وسينفذ من عشرة شركات لتصل المياه لغرب بنغازي بالكامل وسيستغرق تنفيذه في حد اقصى من ثلاثة الى تسعة اشهر، وفي مجال الانارة نعمل على 62 مشروعا للانارة وصيانة شبكات كهرباء الانارة وقد وصلنا الى 250 كيلو مترا، وجميع مداخل بنغازي كانت مظلمة تمت الان انارتها، وفي صيانة المباني، قمنا بصيانة 152 مبنى عام من ضمنها 72 مدرسة و26 مستشفى حيث تمت صيانة مركزي القلب بشكل متميز وصيانة كاملة لمستشفى العيون، والان يعمل فعليا كمستشفى تخصصي نموذجي ومرجعي تعليمي ومستشفى العقم وهو الان مستشفى تخصصي ومرجعي تعليمي ومستشفى الكلى دخل الصيانة، والمستشفيات التى دمرت في الحرب ارجعنا منها 4 للعمل واضافة الى عيادات الصابري وبالصفن وبوفاخرة ونحو 54 مبنى خدمي اخر، وفي مشاريع الانشاء لدينا 13مشروعا فهناك خمس نماذج لمدارس نموذجية في الكويفية وسيدي خليفة والنواقية وجردينة ولكن هنا وللاسف صعوبة التنفيذ هي من حرمنا العمل لتعذر الحصول على قطعة ارض وقد نفذنا 5 مشاريع ولدينا ستة مشاريع مباني خدمية واثنين مراكز صحية وهذا بشكل عام معظم المشاريع التى انشات وهي نحو 566 مشروعا”

الكورنيش بشكله الجديد

وتحدث الكزة بالتفصيل عن مشروع صيانة وتحديث كورنيش بنغازي قائلا ” الكورنيش ننفذه بمنحة من مشروع الامم المتحدة الانمائي، أي أنه مجاني للمدينة وشركاؤنا في تنفيذ المشروع جهاز المدينة القديمة ومكتب المشروعات ومشروع الامم المتحدة الانمائي، ويشمل تنفيذ مقاعد وسلال قمامة وحاجز خرساني وصيانة الارضيات المدمرة وتركيب انارة وقمنا بتنفيذ المنطقة ما بين الميناء الى منارة سيدي خريبيش واسميناه مشروع كورنيش الشابي بما يحمله الاسم من هوية المدينة، والمشروع الآن على وشك الانتهاء وهنا اتطرق الى الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول مجسم السمكة هناك جدل على تنفيذ مجسم السمكة وأخذنا ذلك الجدل من بعض المواطنين بعين الاعتبار واطلقنا مسابقة للمعماريين في المدينة لمن لديه فكرة للتعديل، وننتظر النتائج في القريب خلال ثلاث اسابيع، وسيكون الكورنيش جاهزا للناس بمقاعد وانارة وسلال قمامة والمرحلة الثانية من مشروع الكورنيش والممتد من بعد المنارة الى منطقة الصابري تنفذه البلدية وسيكون بنفس مستوى الكورنيش الحالي ونقول لأهلنا في بنغازي أن الصيف القادم سيجد الناس الكورنيش بشكل لائق ومناسب

اعادة الاستقرار وانتظار الاعمار

وتوقف الكزة عند خلط حدث عند البعض في الخلط بين المشاريع التى تهدف الى اعادة الاستقرار وبين مشاريع تهدف الى اعمار المدينة قائلا ” المشكلة التى تواجهنا مع البعض هي في الخلط بين مفهوم إعادة الإعمار والاستقرار، فالاستقرار هو تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل اي اعادة المدينة لما كانت عليه قبل الحرب، اما اعادة الاعمار فهي عملية معقدة ومتعددة الأطراف ومكلفة “

هل كلفة الاعمار تختلف عن تكلفة الاستقرار .؟ سألنا الكزة فأجاب “لا مقارنة فإعادة الاستقرار التى نعمل بها في السنة 330 مليونا وهذا ما انفقناه وحتى الان صرفنا اجماليا 460 مليونا فقط”. اما اذا تحدثنا عن اعادة الاعمار فنحن نتكلم في قيمة يصل تقديرها الى 5 مليار في السنة ومفهوم الاعمار يعني التغيير أي ان تكون بنغازي رائدة وأن تكون منطقة مميزة في شمال افريقيا وانا ذكرت في احدى المناسبات وهناك من قال نظر بمبالغة لماذا ذكرته من أن بنغازي تحتاج الى 50 مليار يورو على عشر سنوات لاعادة اعمارها واحداث تغيير اذ ان لم تحدث التغيير لا يكون اعمارا “ويواصل الكزة حديثه قائلا ” المشكلة الحقيقية أمامنا أن حجم الاحتياج اكبر من المتوفر، ومع ذلك كل احياء بنغازي انجزنا فيها رصف طرق وإنارة حسب أولوية الاحتياج ولدينا جداول ونحن نوزع التنفيذ على بنغازي بالتساوي، وعندما ننجز على سبيل المثال طريقا على الدائري الرابع فهو لا يخدم سكان حي الليثي بل بنغازي بالكامل، وهكذا او نفذنا اناره في طريق الهواري فذلك يخدم كل سكان المدينة”.

كيف تتابع الانتقادات من الناس خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ؟ سؤال اجابنا عليه الكزة قائلا “طبعا النقد بقصد التوجيه امر ايجابي وبل نستفيد منه مع التسليم أن ارضاء الجميع صعب والانسان يبذل ما في وسعه والعبرة بالنتائج والتوفيق من الله، اما النقد الذي يوجه للهدم والتكسير فهو غير مقبول ولا نلتفت إليه وهو عمل هدام، ودعني اقول بصراحة أننا تفاجئنا واستغربنا من يدعو الى التكسير ومن شخصيات محسوبة على المثقفين تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التكسير باللفظ وهذا ازعجني لانه يصدر من شخصية عامة لا يفترض أن تدعو الى العنف ولا نتمنى ان نسمع هذا مرة أخرى في بنغازي”.

متى تستكمل اعمال اعادة الاستقرار؟

وعن زمن تنفيذ المشروعات ومتى تستكمل يقول الكزة ” نفذنا مرحلتين ونعتبر أننا في الطريق لتحقيق الهدف وفق المتاح وليس وفق احتياج المدينة وهو اقصى ما نستطيعه وفق امكانياتنا ان ننفذه في مدينتنا، ونحن عندما نقول رصفنا 130 كيلو من الطرق جديدة حيث الطريق الدائري الرابع اكملناه ولم يكن مزدوج كما هو الآن والدائري الخامس ينتهي العمل منه خلال شهرين وسيستخدمه سكان المدينة وبدون تقاطعات كما ألغيت تقاطعات الدائري الرابع وبالتالي مشروع الاستقرار نجحنا فيه وهو مشروع لحل مختنقات المدينة التي من توقف التنمية لنحو 40 سنة ولك تخيل أن البنية التحتية المنجزة في ثاني مدينة ليبية فقط 15% وهناك 34 محطة عاطلة ومحطة التنقية عاطلة ووضع كارثي كبير للصرف الصحي فالخطة الكبرى التي بدأت في عام 1978 والمفترض انها تنتهي في 2006 ومكونة من سبع مراحل، لم ينفذ منها إلا المرحلة الاولى فقط، اي أن في بنغازي قصور كبير في التنمية وللاسف ايضا بعدما بدا مشروع ليبيا الغد وبدأت مشاريع تنموية توقفت ثم دخلنا في حرب فالمدينة محتاجة الان لمشروع تنموي وطني كبير يبدأ بشكل عاجل بالتوازي مع اعادة الاستقرار، والواقع ان العائق متعلق بإرادة سياسية وليس عائقا ماديا بل لدينا حتى خطة للتمويل انما العائق الحقيقي هو في الارادة السياسية الوطنية الموحدة “وختم الكزة حديثه للبوابة قائلا “اتمنى التعجيل بوضع مخطط عام لمدينة بنغازي ورؤية واضحة للمرحلة القادمة، انني اتوقع طلبا سريعا على التنمية والمفترض أن نكون جاهزين ونحن كبلدية قمنا بدورنا ولكن بعض العوائق هي من تقف في هذا الموضوع ”