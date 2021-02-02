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«الهنقاري»: المصوتون لـ«عقيله صالح» على شاكلته ويحملون الحقد والكراهية لـ«الغرب»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ”الإخوان” بوصفه “محللاً سياسياً:” أن  عقيله صالح رئيس مجلس النواب يتحصل 9 أصوات في مجمعه الانتخابي برقة، واصفا إياه “المجرم الطالح”.

قال محمد الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”:” هذا يعني من صوت له أشخاص على شاكلته يحملون الحقد والكراهية للغرب”، على حد تعبيره.

وتابع:” من صوت لعقيله صالح، شركاء له في الجرائم ضد الليبين، ويعني هذا لن يتغير الحال، سوف يتنقل من الأسوأ إلى السيء في حالة فوزه”، على حد قوله.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، الثلاثاء، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، فإنها أعلنت أمس، وفي اليوم الثاني، من اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسر، لاختيار سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة للسير بليبيا صوب الانتخابات الوطنية، على حد تعبيرها.

وأدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي، بحسب بيان البعثة.

وجرت عملية التصويت، بطريقة اتسمت بالحرية والشفافية، وذلك عقب اختتام جلسات تفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي تم بثها على الهواء للجمهور الليبي.

وقد أجري التصويت، لكل مجمع انتخابي وفقاً لآلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير2021، حسبما أوضح بيان البعثة.

ولفت البيان إلى أن  لجنة التدقيق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، راقبت عملية عد الأصوات التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة.

وحددت آلية الاختيار وجوب حصول المترشح على 70 % من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً، وبما أن أياً من المرشحين لم يصل إلى هذا الحد الأدنى في تصويت اليوم، فسوف يجري الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية تشكيل القوائم.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، مشيرة إلى أن إجماعهم على قبول نتائج التصويت، على حد تعبير البيان.

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الحقد الكراهية للغرب المصوتون الهنقاري شاكلته عقيله صالح

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المكروه هو الارهابي والناهب والسارق والبلطجي لا احد يكره الغرب كغرب ولا الجنوب كجنوب هاهو انا من الشرق ولكن كل اصدقائي ورفقائي المحيط بي في الغربه طيلة 40 سنه من الغرب من مصراته والزاويه وطرابلس واجباليه من الخمس ومن ازواره ومن كاباو وفي معظمهم يكرهوا فبراير ويكرهوا الاخوان كما كلنا نكره سبتمبر بدليل انهم لا يزعلوا مني أطلاقا كلما سلخت فبرايري من الغرب او سبتمبري من الغرب او اخواني لعين من الغرب فالخلاف في الرأي بين الليبيين يجب ان لا يفسد للود قضيه واحيانا نكونوا جلسين نجنب بعض ويروا ما اكتب لكن موقفي السياسي شئ ورفقتنا شئ آخر لا تتأثر

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    • و خاصه انا لا اتبع اي تيار انا مستقل برأيي تهمني ليبيا ولا يهموني اشخاص ودائما ننتقد في الجيش علي هدنه الكثيره التي كانت هديه منه للارهابيين حتي يستعدوا له فعمرك رأيت جيش يوقف الحرب حتي يسمح بوصول امدادات لاعداءه

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  • انت متخلف عقليا ولا تعرف معنى الشرف ولا الكرامة ولا السيادة الوطنية التى يؤمن بها من صوتوا للمستشار عقيلة صالح فانت مجرد كلب مسعور ينبح عند الاتراك مقابل حفنة دولارات اما المستشار عقيلة صالح فهو صاحب الفضل فى ايقاف سفك الدماء ومنع الاتراك لنهب ثروة النفط والتى راها الجميع عندما ظهر سلطان الدعارة امام خريطة الموانئ النفطية يتوعد باحتلالها ولكن استنجاد رئيس نواب الشعب بالجار الشقيق المصرى الذى اعلن خط احمر لحماية قوت الشعب الليبى ورغم انفك ايها الكلب المسعور فان عقيلة صالح هو رئيس المجلس الرئاسى وهو حقه الطبيعى بصفته رئيس نواب الشعب المنتخبين وهو اعلى سلطة منتخبة فى البلاد رغم انف الاخوان اما بعد الفنرة الانتقالية فالمشير خليفة حفتر هو رئيس ليبيا المنتخب عبر صندوق الانتخابات من الجولة الاولى رغم انف الخوان كما حدث فى مصر وفاز قاهر الاخوان بالرئاسة من اول جولة طز فيك ياحقيﻻ وانت تعيش فى احضان الداعرات والخمر فانت ابن حرام اصلا ومن سواقط خيام النكاح سقطت سهوا من امك اثناء محاولة زياط فاشلة سقطت فى الوحل ورضعت من الزبالة ولهذا نراك حاقد على ااشرفاء

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  • وستكون ضربة قاضية لك ايها البومة الاخوانية عندما تجد عقيلة صالح يحظى بدعم من غرب ليبيا ايضا وجنوبها موتوا بغيظكم وانصحك ان تنظر للمرآة وبعد ان تقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق عندما ترى وجه غبى حاقد قل قبح من وجه وقبح حامله فهو وجه خنزير

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  • والمفاجآة الاكبر ستكون فوز قائمة مكونة من عقيلة صالح رئيسا للمجلس والمشرى نائبا عن طرابلس مع باشاغا رئيسا للوزراء مع مرشح فزان الحاصل على اعلى الاصوات من خلال قائمة واحد تنافس قائمة اخرى بها احمد معتيق مع الشريف الوافى مع اخرين اما الباقون فطز فش

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