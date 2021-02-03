بـ”مليشيات مصراتة” .. سفير سابق يهدد بالهجوم على خارجية الوفاق

كشف تسجيل صوتي مسرب، عن تفاصيل مكالمة إجراها سفير ليبيا السابق لدى البحرين، فوزي عبدالعال، مع أحد موظفي السفارة بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ، مهددا فيها بشن هجوم على وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، من خلال مليشيات من مدينة مصراتة.

وقال عبد العال، في التسريب الصوتي، إنه طلب متابعة أوضاع السفارة في الوزارة، لكن رجب كعيم قال ليس لديهم تقارير، وليس لديه علم بشيء، مُتسائلاً عن كيفية حدوث ذلك، رغم وجود محضر اجتماع، ليرد بأنه سيتابع الأمر.

وبيّن أن العاملين التابعين للسفارة، اطلعوا على ملف السفارة في خارجية الوفاق، ووجدوا أنه فارغ ولا يوجد به أي تقرير، رغم أنه تم تقديم تقارير منذ 2014م، للوزير والوكلاء والشؤون الإدارية، وبعضها عبر الايميل، ومع ذلك لا يوجد أي تقرير في الملف.

وأضاف عبد العال، مُهاجمًا خارجية الوفاق قائلا: ” لا توجد وزارة ولا دياولو هي عبارة عن مجموعات وكبابين، ومجموعة من الناس يتفاهمون معًا، ويتقاسمون المصالح “.

وتابع هجومه قائلاً: “أقسم برب العباد إذا الموضوع لم يحل، هرسل كتائب من مصراته للوزارة وسيتم إغلاقها أو إيجاد حل في الموضوع، فأبناءها يموتون في الجبهات وهم يعانون فى الخارج “. وقال إنه لن يسكت على هذا الأمر، وفضّل الصمت خلال الفترة الماضية، ولم يرد التصرف بشكل يحسب عليه، مُستدركًا: “لكن الضحك عليه لا يجوز، ومنذ 2014م يتم معاملته بهذا الشكل، متسائلا : “ما المقصود بذلك؟، وما معنى ذلك؟”.

وكشف عن عدم رغبته في مشاكل مع مليشيات النواصي المعروفة بـ”القوة الثامنة”، أو غيرهم، مُردفًا: ” المشكلة مع الخارجية، وقد تحدث مع محمد سيالة سابقًا في 2017م، وتم التفاهم في تسليم السفارة، وترتيبات ذلك، إلا أنه لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، رغم أنهم طلبوا التمديد والبقاء، والمشاكل ممتدة منذ 2014م قبل أن يكمل مدته” .

وأوضح أن هذا الأمر بحاجة للحل، وأنه لا حل إلا بالقوة، مضيفاأنه يجب على الشباب أن يغيروا أماكنهم للخونة الموجودين في ظهورهم، لافتا إلى أنه لا يريد مواجهة مع الشباب في طرابلس، لأن علاقته مع الجميع جيدة جدًا، واصفًا العاملين في خارجية الوفاق بـ” الخونة ” .

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