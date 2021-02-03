الفلاح: انقطاعات الكهرباء تجاوزت 20 ساعة يوميا

قال مدير الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، إن انقطاع التيار الكهربائي على مناطق ليبيا، لثلاث ساعات هذه الأيام، يعود إلى عجز يبلغ 1000 ميغاوات في الوقت الحالي، بعدما تجاوز 2500 خلال الصيف الماضي.

وأوضح الفلاح، في تصريح صحفي، أن ليبيا عانت خلال الصيف الماضي من انقطاعات كبيرة في الكهرباء، تجاوزت 20 ساعة يوميا؛ مبينا أن الشركة تنتج حاليا ما مقداره 5500 ميغاوات، وهو رقم غير كاف لتغطية الاستهلاك الذي يحتاج إلى نحو 6500 ميغاوات، لافتا إلى أن الاحتياج في الصيف يصل إلى 8000 ميغاوات.

وأضاف أن المحطات العشر الرويس، والزاوية، وجنوب طرابلس، والخمس، ومصراتة، والزويتينة، والسرير، وشمال بنغازي، ومحطتي توليد طبرق ودرنة، لا تقوم بتوليد التيار الكهربائي بالشكل المطلوب، بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة، مضيفا أن العمل السليم للقضاء على أزمة الكهرباء، لا يتطلب فقط توفير الاحتياج العام للشبكة، بل يتجاوزه إلى توفير الاحتياطي الدوار بنسبة 10% من قيمة الإنتاج، واحتياطي صيانة بنسبة 15%.

وتابع أن الشركة أبرمت عقودا مع شركات أجنبية، لإدخال نحو 2600 ميغاوات للشبكة في مناطق مختلفة، موضحا أن شركة إنكا التركية للبناء والصناعة بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، تعمل حاليا لتنفيذ وحدتي توليد كبيرتين، لإدخال 640 ميغاوات، تدخل الخدمة خلال مطلع 2022م المقبل، في مدينة مصراتة.

وأشار إلى أن الشركتين تنفذان حاليا مشروعا آخر غرب طرابلس، لتنفيذ 4 وحدات، لإدخال 670 ميغاوات، تدخل الخدمة أيضا في مطلع 2022م، مضيفا أن هناك إجراءات تعاقد مع شركة تشاليك التركية بالتعاون مع سيمنس الألمانية، لتنفيذ محطة توليد بقدرة 1300 ميغاوات في محطة جنوب طرابلس بالكريمية، إذ تبلغ قيمة العقد 500 مليون دولار.

وأضاف أن شركة ميتكا اليونانية، تقوم بتنفيذ وحدات بقدرة 740 ميغاوات في طبرق، لمعالجة الأزمة شرقي ليبيا .

وتعاني شبكة الكهرباء التي كانت في طليعة ومصاف الشبكات العربية قبل عام 2011م، من مشاكل وأزمات عديدة، حيث تردت أوضاع المولدات في ظل التعديات المستمرة، فضلاً عن تناحر المليشيات في الآونة الأخيرة على المناصب بها.

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