لتدخلها بليبيا .. تركيا تحاول تجنب العقوبات الأمريكية بمحادثات استشكافية

أفاد تقرير صحفي، بأن أنقرة تسعى جاهدة لتخفيف التوتر مع الإدارة الأميركية الجديدة، حول عدة ملفات خلافية عالقة قد تدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفترة القادمة لفرض عقوبات على تركيا .

وأوضح التقرير، أنه في محاولة لتأخير أي إجراء عقابي قد تتخذه الولايات المتحدة، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، عددا من القضايا تشكل في مجملها مصدرا للتوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) .

وقال مكتب الرئاسة التركية، في بيان له، إن الاتصال الهاتفي بين قالن وسوليفان استمر نحو ساعة، خاضا فيها في أكثر من ملف، في تطور يحيل إلى محادثات استكشافية ترسم مسار العلاقات بين واشنطن وأنقرة ومآلات التوتر القائم .

وأضاف التقرير ، أنه لا يبدو أن بايدن يميل للصدام في التعاطي مع الخلافات القائمة مع تركيا ومن ضمنها صفقة أس 400 الروسية والملف السوري والتدخل التركي في ليبيا وانتهاكات أنقرة في شرق المتوسط، لكنه أيضا لن يكون ليّنا في مواجهة التمادي التركي، وفق تقديرات المتابعات الدولية لتطورات الأزمة بين الجانبين .

وجاء في البيان التركي، أن قالن هنأ سوليفان بتوليه منصبه الجديد، معربا عن أمله في إقامة نموذج تعاون قوي وبناء ومستدام بين البلدين الحليفين، مبينا أن الطرفين بحثا قضايا سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص وأفغانستان وقره باخ، فضلا عن جائحة كورونا ونظام المناخ الدولي .

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة والبقاء على تواصل وثيق في كافة المواضيع وتفعيل قنوات الحوار بشكل أكبر من أجل تعاون بناء بين البلدين وضرورة تعزيز مساري الحل السياسي في سوريا وليبيا .

وبحسب بيان الرئاسة التركية أعرب قالن وسوليفان عن تطلعهما لأن تسهم المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان في إرساء السلام والاستقرار شرقي البحر المتوسط .

وهيمن الخلاف حول شراء تركيا منظومة الصواريخ الدفاعية الروسي اس 400 وكذلك تعليق واشنطن برنامج مقاتلات اف 35 لتركيا على المباحثات بين المسؤول التركي ومستشار الأمن القومي الأميركي .

وتحاول تركيا حل هذا الخلاف الذي يهدد بتعرض لعقوبات أميركية، وقال قالن إنه جرى التأكيد على بذل الجهود المشتركة لمعالجة المشكلة القائمة .

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