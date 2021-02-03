مصادر : الخاسرون في انتخابات السلطة الجديدة سينقلبون على نتائجها بالسلاح

يتوجس قطاع كبير من الليبيين من تعقيدات المشهد الحالي، بسبب ما يرون أنه صعوبة مغادرة أي سلطة قائمة في ليبيا كرسي الحكم، والتخلي عن مكتسباتها التي حققتها طوال السنوات الماضية، ويرون أن تسليم وتسلم السلطة سيكون محكا واختبارا حقيقيا للديمقراطية في ليبيا.

و أكد مصدر سياسي من المنطقة الشرقية، صعوبة تكرار نموذج سوار الذهب في السودان، أو القياس عليه في ليبيا، مرجعا ذلك لاحتكام قطاع كبير من المناطق إلى السلاح، الذي تحوزه في مواجهة خصومها.

و أضاف المصدر أن السلاح يتحكم في كل شيء، بداية من تخفيف أحمال الكهرباء بقوة السلاح، وصولاً إلى تمسكه بمكتسباته، التي تحققت لها خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن التخلي عن السلطة تحول ديمقراطي لم يختبر في ليبيا بعد.

و أشار المصدر إلى أن المناطق دفعت بمرشحين للمنافسة على مقاعد بالسلطة الجديدة، وفي حال عدم فوزهم فسينقلبون على أي نتائج، ويشككون فيها، مبرهنا على ذلك بما حدث في انتخابات 2014، عندما رفض تيار كبير من المنتمين للإسلام السياسي الاعتراف بنتائج الانتخابات، وقاطعوها حينذاك

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