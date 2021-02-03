الغويل ساخرا من عقيلة صالح: حرض على الحرب ويريد أن يبدأ من جديد

قال المحلل السياسي حافظ إبراهيم الغويل، إن المُرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة يتحدثون عن أماني دون برامج تنفيذها، مؤكدًا أن عقيلة صالح أكثرهم جدلاً .

وسخر الغويل، من رد عقيلة صالح عندما صرح بأنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ ويجب طي صفحة الماضي والبدء في صفحة جديدة، في إشارة إلى قبول المنطقة الغربية له كرئيس للمجلس الرئاسي بعد تحريضه على الحرب، قائلا إنه يتنصل من مسؤوليته وهذا جزء من شخصيته، مشيرًا إلى أن هذا يعكس تساؤلاً حول ما هى الضمانات التي تضمن أن صالح لن يٌعيد الكرة من جديد ويصبح خاضع لحفتر ؟.

وأشار إلى أن ليبيا دخلت في انقسامها الحاد بعد انتخابات 2014م، معتبرا أن المعطيات على أرض الواقع لا تسمح لمن سيتم اختيارهم للمناصب بإصلاح وحل كل المشاكل ولا بناء مؤسسات جديدة، قائلاً إنه حتى الآن هناك انقسام حاد في البلاد وقوات عسكرية قد ترفض اتباع أوامر الحكومة أو تبدأ حرب، وفساد مستشري .

وأوضح أن هناك مشكلة أخرى وهى تعدد السلطات في البلاد، منها سلطة الجماعات المسلحة، معتقدًا دخول بعض الشخصيات في الحكومة الجديدة أو المجلس الرئاسي، ستجد نفسها في ما وصفها بـ”الورطة”؛ حيث كثير من القوات الفعلية على الأرض لن تقبلها، مثل عقيلة صالح إذا تم اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي.

وتابع أن ليبيا مشاكلها عميقة جدًا ولا يمكن تخطيها بسهولة هناك الثقة التي فقدت بين الناس وبعضها، والناس وحكوماتها والاقتصاد المبني على الريعية الذي لا يمكن أن يقود لأي شيء حقيقي، ولا يمكن بناء دولة بهذه المعطيات”.

وشدد على أنه في موضوع عقيلة صالح وغيره يجب التركيز على مافعلوه وتاريخهم وكل الوعود التي قدموها ولم ينفذوها وشخصياتهم وقدرتهم على الكذب والتلاعب والخداع ، واصفا عقيلة صالح بأنه أكثر الشخصيات الجدلية .

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