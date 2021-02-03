باحث ألماني: عروض المرشحين لا تنتج حكومة توحد ليبيا

قال الباحث المختص بالشؤون الليبية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن ولفرام لاشر، إن العديد من العروض التقديمية للمرشحين للمجلس الرئاسي المقبل كانت مؤلمة لكل من تابع برامج المرشحين.

وأضاف لاشر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وترجمتها ليبيا 24، قائلا : ” عبارات لا معنى لها ، قابلة للتبديل ، وعود فارغة بشفافية” .

وأشار إلى أن ما يهم المرشحين هو عدد الأصوات، بينما لاتحتوى برامجهم على جوهر سياسي، مشددا على صعوبة أن ينتج من وراء هذا المسار حكومة توحد ليبيا.

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