عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي

أعلنت وزارة الدفاع التركية إتمام الدورات التدريبية للعسكريين من قوات حكومة الوفاق على أنظمة الدفاع الجوي، وعودتهم إلى بلادهم.

وقالت إن «20 عسكريا ليبيا شاركوا في التدريب على استخدام أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار والرادار والمدفعية المضادة للطائرات»، حسب بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء.

يذكر أن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أعلنت الأسبوع الماضي، إكمال نحو 1300 من عناصر جنودها تدريباتهم مع القوات المسلحة التركية داخل ليبيا، على ثمانية عشر برنامجًا مختلفًا.

وجرى تخريج أول دفعة من العسكريين الليبيين دربتهم القوات التركية في ليبيا، نوفمبر الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر 2019، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، فيما تتعلق الثانية بتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط.

ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في 23 أكتوبر الماضي، ينص على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

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