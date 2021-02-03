«بوسهمين»: الذين يتمسكون بالسلطة وتقاسمها يذكروني بالعهد السابق

زعم نوري بوسهمين، رئيس ما يعرف باسم «تيار يا بلادي»، أن من يتمسكون بالسلطة وتقاسمها يذكرونه بما وصفه بـ«العهد السابق».

وقال بوسهمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الذين يتمسكون بالسلطة وتقاسمها دوريًا هم يسلكون سياسات وتصرفات تذّكر بالعهد السابق”.

وكان بوسهمين، قد قال الأسبوع الماضي في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن إسقاط المستبد يوفر فرصة تاريخية نادرة للتخلص من الاستبداد ذاته الشعب الحر لا يسمح بظهور مستبد جديد بعد سنوات أو تقاسم الاستبداد بين مجموعة تحتكر تمثيل الثورة” وفق قوله.

وأضاف رئيس «المؤتمر الوطني» المنحل السابق “المعنى الحقيقي للثورة التي هدفها الإصلاح هو تغيير آليات ممارسة السلطة وليس تغيير شخوص الحاكمين، وطالما أن الغاية هي تحقيق ‫الإصلاح تبقى الوسيلة لضمان ذلك بأن تنتقل هذه المهمة ‫السامية من ‫النخبة إلى ‫أعماق المجتمع”، على حد تعبيره.