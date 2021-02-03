ليبيا الان

«بوسهمين»: الذين يتمسكون بالسلطة وتقاسمها يذكروني بالعهد السابق

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم نوري بوسهمين، رئيس ما يعرف باسم «تيار يا بلادي»، أن من يتمسكون بالسلطة وتقاسمها يذكرونه بما وصفه بـ«العهد السابق».

وقال بوسهمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الذين يتمسكون بالسلطة وتقاسمها دوريًا هم يسلكون سياسات وتصرفات تذّكر بالعهد السابق”.

وكان بوسهمين، قد قال الأسبوع الماضي في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن إسقاط المستبد يوفر فرصة تاريخية نادرة للتخلص من الاستبداد ذاته الشعب الحر لا يسمح بظهور مستبد جديد بعد سنوات أو تقاسم الاستبداد بين مجموعة تحتكر تمثيل الثورة” وفق قوله.

وأضاف رئيس «المؤتمر الوطني» المنحل السابق “المعنى الحقيقي للثورة التي هدفها الإصلاح هو تغيير آليات ممارسة السلطة وليس تغيير شخوص الحاكمين، وطالما أن الغاية هي تحقيق ‫الإصلاح تبقى الوسيلة لضمان ذلك بأن تنتقل هذه المهمة ‫السامية من ‫النخبة إلى ‫أعماق المجتمع”، على حد تعبيره.

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السلطة العهد السابق نوري بوسهمين

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الليبيين من أستبداد القذافي قديم العهد الي استبداد الأخوان المستجد الخوف من صخيرات جينف أن تتبع خطوات صخيرات المغرب ويصبح جو الليبيين متكهرب فشر الارهاب معروف من آتي به ومن هو التنظيم الذي الي الاستيلاء علي السلطه والمال وتسهويه أثارة القلاقل بقوة السلاح انت تعرفه ولكنك تحاول ان تخفيه هم لا غيرهم أ خ و ا ن أهل الفتنه والعاملين بها والمعتمدين عليها هم من يحاول ترسيخ فكرهم بقوة السلاح بيما يعني الأرهاب .. كل التنظيمات الارهابيه خارجه من تحت عباءة الاخوان كلها صناعه أخوانيه اقضوا علي الاخوان ستعود لكم ليبيا فتيه أبيه نقيه خاليه من الارهاب فرأس الشر في ليبيا هو المحفل الماسوني او ما تسمونه مقر حزب النذاله والغباء اذا سحب التوانسه الثقه من الشاذنوشي زعيم وكر الارهابيين في تونس فهي بادره مشجعه لليبيين فحتي هم سيبادروا الي طرد محفل الأخوان في مشخات مرتزقة اردوغان من مصراته مرورا بطرابلس الي صرمان ان الدفاع الحقيقي عن الاسلام هو التصدي للفكر الشاذ الذي ينطلقوا منه وينادوا به شرذمة الأخوان الضالين

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