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بولتون: استمرار التدخل الخارجي في ليبيا سيحولها لقاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، حذر من استمرار تدخل أطراف أجنبية في ليبيا واستغلال العناصر الإرهابية للوضع والأزمة وجعل أراضيها قاعدة خلفية لعملياتها.

وأوضحت المصادر أن بولتون أعرب عن أسفه لاستمرار معاناة الشعب الليبي بسبب الأزمات التي تحدث في البلاد، مؤكدا أن بلاده لديها رغبة مشتركة في رؤية حل للوضع في ليبيا الذي أدى إلى تدفق اللاجئين إلى أوروبا وشمال إفريقيا.

وأشارت المصادر إلى أن بولتون رأى أن التهديد الإرهابي لا يزال خطيرا للغاية، لافته إلى أنه أعتقد أنه كان خطأ أخر من جانب الإدارة الامريكية السابقة تقليص قدرات القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.

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قناة ليبيا 24

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تعليق

  • فليبيا اصبحت للارهاب قاعده خلفيه وأماميه وجانبيه وكل الاتجاهات فشر الارهاب معروف من آتي به ومن هو التنظيم الذي يسعي الي الاستيلاء في ليبيا علي السلطه والمال وتسهويه إثارة الحروب بدعايه الاعلاميه وبقوة السلاح وكلنا نعرفه أنهم لا غيرهم أ خ و ا ن ،ا ل ش ر ،، أهل الفتنه والعاملين بها والمعتمدين عليها هم من يحاول ترسيخ فكرهم بقوة السلاح بيما يعني الأرهاب .. كل التنظيمات الارهابيه خارجه من تحت عباءة الاخوان كلها صناعه أخوانيه اقضوا علي الاخوان ستعود لكم ليبيا فتيه أبيه نقيه خاليه من الارهاب فرأس الشر في ليبيا هو المحفل الماسوني او ما تسمونه مقر حزب النذاله والغباء اذا سحب التوانسه الثقه من الشاذنوشي زعيم وكر الارهابيين في تونس فهي بادره مشجعه لليبيين فحتي هم سيبادروا الي طرد محفل الأخوان في مشخات مرتزقة اردوغان من مصراته مرورا بطرابلس الي صرمان ان الدفاع الحقيقي عن الاسلام هو التصدي للفكر الشاذ الذي ينطلقوا منه وينادوا به شرذمة الأخوان الضالين

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