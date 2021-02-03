بولتون: استمرار التدخل الخارجي في ليبيا سيحولها لقاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، حذر من استمرار تدخل أطراف أجنبية في ليبيا واستغلال العناصر الإرهابية للوضع والأزمة وجعل أراضيها قاعدة خلفية لعملياتها.

وأوضحت المصادر أن بولتون أعرب عن أسفه لاستمرار معاناة الشعب الليبي بسبب الأزمات التي تحدث في البلاد، مؤكدا أن بلاده لديها رغبة مشتركة في رؤية حل للوضع في ليبيا الذي أدى إلى تدفق اللاجئين إلى أوروبا وشمال إفريقيا.

وأشارت المصادر إلى أن بولتون رأى أن التهديد الإرهابي لا يزال خطيرا للغاية، لافته إلى أنه أعتقد أنه كان خطأ أخر من جانب الإدارة الامريكية السابقة تقليص قدرات القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.

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