ملتقى الحوار يتجه لآلية القوائم لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة

ليبيا- كشفت البعثة الأممية عن نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي الجديد بعد انتهاء عملية العد والفرز وجمع النتائج.

ووفقًا لبيان صادر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد حصل خالد المشري المرشح عن إقليم طرابلس على 8 أصوات من أصل 37، وعقيلة صالح مرشح إقليم برقة على 9 أصوات من أصل 23، فيما حصل عبد المجيد سيف النصر مرشح إقليم فزان على 6 أصوات من أصل 14.

وأشار البيان إلى عدم حصول أي من المرشحين على نسبة الـ70% للفوز بعضوية المجلس الرئاسي الجديد بشكل مباشر وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم؛ ما يعني الدخول في نظام القوائم التي تقدمها هذه الأقاليم الـ3 للتنافس على 3 مقاعد في المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الوزراء.

وأضاف البيان أن كل قائمة ستضم 4 أسماء 3 للرئاسي والرابع لرئاسة الوزراء لتحصل على 17 صوتًا، ليتم اعتمادها مبدئيًا، ومن ثم الحصول على 60% من الأصوات، وفي حال فشل ذلك سيتم الاختيار من بين أعلى قائمتين تحصلان على الأصوات.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية