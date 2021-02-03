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فدوى بن عامر: خلال تسعة أشهر فقط كيف سيتم حل المليشيات والقضاء على الفساد 

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طرحت الكاتبة والإعلامية فدوى بن عامر، عدة تساؤلات حول فترة الـ 9 أشهر  التي تنتهي مع  موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت «بن عامر» في “خلال تسعة أشهر فقط: كيف سيتم حل المليشيات؟، وأيضًا كيف سيتم بسط الأمن على طول الوطن وعرضه؟، وكيف سيتم القضاء على الفساد والعبث المالي والأخلاقي؟”.

وأضافت مواصلة طرح تساؤلاتها؛ “كيف سيتم الحد من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي؟، وكيف سيتم توحيد المؤسسات المبعثرة هنا وهناك؟”.

وختمت  «بن عامر» أسئلتها قائلة؛ “كيف سيصل البلد إلى انتخابات نزيهة يوم 24 ديسمبر 2021 بعيدًا عن الجهوية والقبلية والمناطقية والنرجسية”، مستطردة؛ “انتخابات تدفع بالأكفياء الأكْفاء وتلفظ الأكِفاء بالمعنى المجازي لكلمة أكِفاء؟”.

وأوضحت أنه “ربما  التفكير الواقعي، والتدبّر العملي البرجماتي،  مطلبان في غاية الأهمية”.

الوسوم

الفساد المليشيات فدوى بن عامر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ان الله لايهدي القوم الفاسقين ,, االفسق هو الحديث عن احوال الناس وهم ليسوا من أهلك أو
    من وطنك –
    قال الله تبارك وتعالى
    -:( إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ) ——-[التوبة: 84]

    – (وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ——–البقرة: 282]

    – ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ) ——–[الحجرات: 6

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  • المترشحين لا ينظروا الي 9 اشهر لعمر بقاءهم في السلطه اذا ما نجحوا وهم لديهم حلم ان يستمروا لاكثر من 6 سنين كما استمرت حكومة الباطل الغير شرعيه التي شرعنت الارهاب وكونت منهم مليشيات وعصابات الخطف والسرقه والتهريب والاغتيلات حكومة السراج الغير شرعيه شرعنت الارهاب وجلبت المستعمر التركي واصبح ضررها لست لانها غير شرعيه وحسب بل لأنها جلبت المرتزقه السوريين والتشاديين واصبحت مافيا ليبيه تدعمها تركيا ويحميها اجانب سوريين وتشاديين فلو المترشحين نظرتهم لتسعة اشهر فقط ماكان ترشحوا آصلا ولكن فكرتهم يتمسكنوا حتي يتمكنوا وبعدها لا وجود لمهله أسمها تسعة اشهر ممكن تسعة سنين او اكثر

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