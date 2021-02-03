فدوى بن عامر: خلال تسعة أشهر فقط كيف سيتم حل المليشيات والقضاء على الفساد 

طرحت الكاتبة والإعلامية فدوى بن عامر، عدة تساؤلات حول فترة الـ 9 أشهر التي تنتهي مع موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت «بن عامر» في “خلال تسعة أشهر فقط: كيف سيتم حل المليشيات؟، وأيضًا كيف سيتم بسط الأمن على طول الوطن وعرضه؟، وكيف سيتم القضاء على الفساد والعبث المالي والأخلاقي؟”.

وأضافت مواصلة طرح تساؤلاتها؛ “كيف سيتم الحد من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي؟، وكيف سيتم توحيد المؤسسات المبعثرة هنا وهناك؟”.

وختمت «بن عامر» أسئلتها قائلة؛ “كيف سيصل البلد إلى انتخابات نزيهة يوم 24 ديسمبر 2021 بعيدًا عن الجهوية والقبلية والمناطقية والنرجسية”، مستطردة؛ “انتخابات تدفع بالأكفياء الأكْفاء وتلفظ الأكِفاء بالمعنى المجازي لكلمة أكِفاء؟”.

وأوضحت أنه “ربما التفكير الواقعي، والتدبّر العملي البرجماتي، مطلبان في غاية الأهمية”.