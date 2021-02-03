ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك – نالوت»

ضبط أعضاء قسمي البحث الجنائي والدوريات بمديرية أمن جادو المتهم دهس أحد المواطنين على الطريق الرابط بين شكشوك ونالوت.

وأقدم المتهم الذي كان يستقل سيارة زرقاء اللون، على صدم المواطن، ليتوفى الأخير في الحال، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وبعد البحث والتحري، جرى التعرف على الجاني خلال قيادته سيارة أخرى، حيث تم محاصرته والقبض عليه.

واعترف المتهم خلال التحقيق معه بالواقعة، وقيامه بالهروب بعدما تسبب في وفاة المواطن دهسا بمركبته.

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