الدنمارك تساهم بـ800 ألف دولار لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا

ليبيا – بحث السفيران الأميركي والدنماركي في ليبيا ريتشارد نورلاند وجولي بروزان يورغنسن تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد على كافة الصعد المختلفة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في العاصمة طرابلس تابعته صحيفة المرصد، فقد ثمن نورلاند الخطوة الدنماركية التي تم بموجبها المساهمة بـ800 ألف دولار؛ كجزء من الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن نورلاند وصف جهود الدنمارك بأنها مثال ممتاز على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا، فيما استعرض الجانبان التعاون الجاري في البلاد بما فيه دعم الانتخابات البلدية واللجنة المركزية لانتخابات مجالسها، والجهود المبذولة لدعم الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية