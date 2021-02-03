21 إصابة بفيروس كورونا في سبها و20 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، عن تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس، و20 حالة شفاء.

واستلم مختبر المركز 64 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت التحاليل سلبية 43 عينة، فيما تأكدت إصابة 21 حالة منها 19 جديدة، وحالتين مخالطتين، بحسب بيان للمركز الثلاثاء.

فيما أكد المركز شفاء 20 حالة بعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج الخاصة بكورونا، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في سبها.

وتوزعت حالات الإصابة على سبها بـ15 حالة منها 13 جديدة وحالتين مخالطتين، والشاطئ بحالة جديدة، ووادى عتبة بـ4 حالات جديدة، ومرزق حالة جديدة.

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