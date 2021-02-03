أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء غربا وسقوط أمطار في الشرق

يميل الطقس للاعتدال على غالبية مناطق الشمال الغربي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 15 و22 درجة مئوية.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

تكاثر للسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، خاصة الخليج والدواخل، تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء قليلة السحب، تتكاثر على السرير وتازربو، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية.

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