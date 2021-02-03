المقري: ما يحدث في ليبيا ليس ديمقراطية بل هو صدور أمر أممي بعملية تسمية

انتقد المحلل السياسي عبد الله المقري، البرامج الانتخابية التي تعرض أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، مستغربا خلوها من ذكر الاستعمار التركي.

وتساءل المقري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” فهل عدم تحديد ذلك الحديث عن انتهاكات تركيا للسيادة الليبية يفهم منه القبول بالوجود الاستعماري؟

وأعرب المقري، عن اعتذاره لجل الليبيين من أن الذي يحدث في ليبيا لا يمت لأي عملية ديمقراطية، وليس عملية انتخابية في الأساس، بل هي صدور أمر أممي بعملية تسمية وعملية تعيين قامت بها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز نيابة عن الشعب الليبي، باعتباره غير قادر على مزاولة العملية السياسية، إلا بعامل التدخل الخارجي.

وأضاف المقري، أنه من منطلق استمرار المشهد الليبي بما هو عليه من ميليشيات مسلحة إرهابية ومرتزقة أجانب تستغلهم تركيا في تواجدها على الأرض الليبية يجب ألا تنطوي الخديعة على من يعتقد أنها عملية انتخابية

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